(str) - Es ist ein Rennen, bei dem sich Luxemburger Firmen auch sportlich messen können.



Mehr als 3 000 Läufer gingen am Donnerstagabend beim „Luxemburger Wort Business Run“ in Kirchberg an den Start. Neu bei der inzwischen dritten Ausgabe des Laufs, bei dem "Saint Paul"-Generaldirektor Paul Peckels den Startschuss gab, war die Streckenführung.



Statt wie bisher über sechs Kilometer, führte der Parcours in diesem Jahr nur über fünf Kilometer an den schönsten Orten inKirchberg vorbei. Die Laufroute, die nun mehr Platz bietet, musste an die weitaus höhere Zahl an Teilnehmern angepasst werden.



2017 waren fast dreimal so viele Läufer am Start als noch bei der ersten Ausgabe im Jahr 2015.



Start und Ziel für die Dreierteams waren wie gewohnt an und in der Coque, wo getreu dem Motto „Run & Dance“ auch nach dem Lauf noch bis in den späten Abend gefeiert wurde.