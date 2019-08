Verpackungen, Kleidung, Kosmetik: Plastik kann man nur schwer vermeiden. Der Verbrauch ist hierzulande hoch.

Luxemburger verbrauchen pro Jahr fast 100 Kilo Plastik

Maximilian RICHARD

58.706 Kilogramm Plastik wurden im Jahr 2017 hierzulande verbraucht - 98,4 Kilogramm pro Einwohner. Dies geht aus der Antwort von Umweltministerin Carole Dieschbourg auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Marc Goergen (D'Piraten) hervor.



Tragenetz statt Plastiktüte 42 Millionen leichte Plastiktüten wurden 2018 in den Obst- und Gemüseabteilungen ausgegeben. Der Superbag, eine Art Tragenetz, soll jetzt dazu beitragen, den Plastikverbrauch zu reduzieren.

Für das Jahr 2018 liegen noch keine Zahlen vor: Der Verbrauch ist aber in den vergangenen Jahren hierzulande gestiegen. 2013 wurden noch 51.223 Kilogramm Plastik hierzulande verbraucht. Der Großteil der Abfälle landet im Restmüll von Privatpersonen (50 Prozent) oder von diversen Betrieben (21 Prozent). Valorlux sowie PMC-Sammlungen machen lediglich zwei Prozent des Mülls aus.



Zahlreiche Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung vom Plastikmüll seien erst in den vergangenen Jahren getroffen worden, so die Ministerin. Deshalb seien die Auswirkungen auch noch nicht in den Statistiken ablesbar.



Null Offall: Zusammen gegen Plastik Bürger diskutieren in Echternach über zusätzliche Möglichkeiten, den Plastikverbrauch zu reduzieren.

Unter anderem dürfen seit Januar 2019 keine Plastiktüten mehr gratis in Geschäften herausgegeben werden. Einzelne Maßnahmen, wie die Einführung der Eco-Tut, reichen allerdings bereits ins Jahr 2004 zurück.



Um die Effizienz der in der jüngsten Vergangenheit getroffenen Maßnahmen zu bewerten, sollen im Herbst neue Statistiken zum Plastikmüll vorgestellt werden.