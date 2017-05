Von Sarah München



Plötzlich ist alles weg. Die Tür, durch die die Gäste das Restaurant betreten haben, der Kellner, der gerade noch freundlich grüßte, die Tische, an denen die Gäste speisten. All das verschwindet in der Dunkelheit, hinter einer Maske, die keinen Lichtstrahl durchlässt.



Was bleibt, sind Geräusche, Gerüche, Gefühle und eine Schulter, die den Weg durch die Finsternis weist ...