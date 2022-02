Sie gehören zur Elite der Luxemburger Rockszene: 18 Gitarristen spielen in Befort bekannte Songs nach. Saitenartistik und lange Solos sind garantiert.

Ungewöhnliche Show im „Flying Dutchman"

Luxemburger Rock-Größen treten zum „Guitar Battle“ an

Volker BINGENHEIMER Sie gehören zur Elite der Luxemburger Rockszene: 18 Gitarristen spielen in Befort bekannte Songs nach. Saitenartistik und lange Solos sind garantiert.

Rockstimmung pur und spannungsgeladene Solos: Beim „Guitar Battle“ am 4. März in Befort treten Luxemburgs beste Gitarristen gegeneinander an. Die Einnahmen aus diesem ungewöhnlichen Konzert in der Traditionsdisco Flying Dutchman - auch ein bekannter Musikclub - kommt einem guten Zweck zugute.

"Fliegender Holländer" fürs Erste gerettet Luxemburgs älteste Disco "The Flying Dutchman" in Befort stand wegen der pandemiebedingten Einschränkungen kurz vor der Insolvenz. In Rekordzeit haben private Spender nun das Überleben gesichert.

Zu sehen und zu hören ist die Crème de la Crème der Luxemburger Gitarrenszene. Unter den Gästen sind so illustre Namen wie Diogo Bastos („Scarred“), Kid Colling („Cartel“) oder Fred Barreto (Ex-„Porn Queen“, „Fred Barreto Group“). Die 18 Gitarristen stehen jeweils zu zweit auf der Bühne des „Flying Dutchman“, wo sie von der Gaasserock Blues Band begleitet werden. Nach jedem Lied wechselt die Besetzung.

Sie treten beim "Guitar Battle" an. Oberste Reihe: Ady Zeimet, Sven Sauber, Eric Deverly, Valentin Djemal, Stéphane Lecocq (v.l.). Mittlere Reihe: Adrian Mosbacher, Tim Jäger, Ronny Diederich, Michel Tres, Achim Ziwes, Johannes Schier. Untere Reihe: Diogo Bastos, Régis Rolando, Mil Garofalo, Fred Barreto, Kid Colling, Remo Cavallini, Eric Becker.

„Es ist das erste Mal in Luxemburg, dass die besten Gitarristen des Landes und der Großregion an einem Abend auf der Bühne versammelt sind“, sagt Dan Terrao, Direktor des Flying Dutchman. Organisator des ungewöhnlichen Rockabends ist der Verein „Lovers of the Universe“, den Dan Terrao mitbegründet hat. „Wir verfolgen ein soziales und kulturelles Anliegen. Deshalb freuen wir uns, dass die Gitarristen – viele von ihnen Profimusiker – alle ohne Gage auftreten.“ Die Einnahmen aus dem „Guitar Battle“ spendet der Verein an die Hilfsorganisation Médecins sans frontières Luxembourg.



Als Jimi Hendrix in Luxemburg kein Bier bekam Vor 50 Jahren, am 18. September 1970, starb Jimi Hendrix. Im März 1967 kam er auf seiner schier endlosen Tournee auch durch Luxemburg - wenn auch "unter dem Radar". Drei Zeitzeugen erinnern sich.

Der Abend selbst ist angelehnt an TV-Castingshows, allerdings nur in der Aufmachung. So betreten jeweils zwei Gitarristen unter Spotlights und mit großem Rummel die Bühne. Ein Gewinner wird jedoch nicht ermittelt. „Es ist nur Entertainment. Das sind alles bekannte Musiker, die wollen sich nicht einem Voting des Publikums unterwerfen“, meint Dan Terrao. Moderiert wird die Rock- und Blues-Show von dem Luxemburger Bühnenphänomen Jonn Happi.

Karten für den Guitar Battle am Freitag, dem 4. März, in Befort kosten 27 Euro. Es gelten die aktuellen Covid-Regeln (3G).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.