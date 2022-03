Ein Autofahrer fuhr ungebremst in ein Pannenfahrzeug. Die Sauertalbrücke war für Stunden gesperrt.

Drei Personen verletzt

Autofahrer fährt auf Sauertalbrücke in Pannenauto

Ein Autofahrer fuhr ungebremst in ein Pannenfahrzeug. Die Sauertalbrücke war für Stunden gesperrt.

(LW) - Am Sonntag gegen 23 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der BAB 64 am Grenzübergang zu Deutschland kurz hinter der luxemburgischen Grenze gemeldet. Ein Autofahrer mit einem Luxemburger Kennzeichen krachte in ein liegengebliebenes Fahrzeug. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Ein Autofahrer war ungebremst in das fast stehende Fahrzeug gefahren. Foto: SteilTV

Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Auto auf der rechten Fahrspur liegen geblieben. Da der Standstreifen in diesem Bereich aufgrund einer Abtrennung nicht benutzt werden kann, fuhr das Fahrzeug sehr langsam weiter. Die 54-jährige Fahrerin schaltete indes den Warnblinker ein und rief ihren Ehemann an.

Noch während des Telefonats ist ein weiterer Autofahrer ungebremst in das fast stehende Fahrzeug gefahren. Durch den Aufprall wurden neben der Fahrerin des Pannenfahrzeugs auch der 28-jährige Fahrer des Auffahrwagens sowie dessen Beifahrer verletzt. Sie wurden in Trierer Krankenhäuser verbracht.

Autofahrer missachtet Rettungsgasse

Aufgrund der Vollsperrung der Autobahn bildete sich ein langer Rückstau. Ein Autofahrer verlor die Geduld und nutzte die gebildete Rettungsgasse. Als die Polizei diesen auf sein Fehlverhalten ansprach, wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test ergab 1,29 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Langsur, Trierweiler, Mesenich, Newel, Sirzenich, Wehrleitung, mehrere Rettungswagen, die Polizeiinspektion Trier und die Polizeiautobahnstation Schweich.

