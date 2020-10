Luxemburger RAD-Mädchen: Frauen in Feindeshand

Maisy Ginter-Bonichaux war eines von 3.614 Luxemburger Mädchen, die man zum „Ehrendienst am deutschen Volk“ zwang.

Wenn am Sonntag zur Journée de commémoration nationale am hauptstädtischen Bahnhof eine Gedenktafel zu Ehren jener 3.614 jungen Luxemburgerinnen enthüllt wird, die während des Krieges von den Besatzern in den Reichsarbeitsdienst (RAD) respektive den Kriegshilfsdienst (KHD) gezwungen wurden, dann trägt auch das jahrelange Beharren von Maisy Ginter-Bonichaux endlich seine Früchte.

„Danach kann ich in den Ruhestand treten“, lacht die 96-Jährige, während in ihren Augen immer noch das Spitzbübische jenes Mädchens funkelt, das sich vor mittlerweile mehr als 75 Jahren – trotz aller Gängelung und Gehirnwäsche der Nazis – durch 18 Monate deutschen Lager- und Fabrikdienst zu kämpfen wusste ...