Im September 2019 wurde in einem Schnellrestaurant in Foetz eine Kreditkarte geklaut. Der Dieb ging damit Geld abheben – und wird jetzt gesucht.

Luxemburger Polizei sucht Kreditkartendieb

(jt) - Die Polizei in Luxemburg sucht mit Fahndungsfotos nach einem Kreditkartendieb. Der Verdächtige auf den Bildern soll mit der geklauten Karte mehrere Geldabhebungen an Bankautomaten in Esch/Alzette und Schifflange getätigt haben. Er hatte die Karte im September 2019 in einem Schnellrestaurant in Foetz gestohlen.

Foto: Polizei

Zweckdienliche Hinweise über die die abgebildete Person nimmt die Polizeidienststelle Réiserbann unter der Telefonnummer 244611000 entgegen.