Luxemburger Pfadfinder erweisen Großherzog Jean die letzte Ehre

Am ersten Maifeiertag verabschieden sich die Pfadfinderverbände FNEL (Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg) und LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten) mit einer besonderen Ehrengarde im Palais von Großherzog Jean.

(gs/sas) - Um ihrem "Chef" die letzte Ehre zu erweisen, fanden sich am 1. Mai Delegationen der beiden Luxemburger Pfadfinderverbände FNEL und LGS im Palais ein: Am Sarg des einstigen Staatschefs hielten sie eine Ehrenwache. Großherzog Jean hatte seit dem 28. Oktober 1945 den Ehrentitel des sogenannten Chefscout getragen.

3 Gemeinsam erweisen Mitglieder der FNEL und der LGS am Mittwoch dem Chefscout die letzte Ehre. Foto: Cour grand-ducale/Claude Piscitelli

um weitere Bilder zu sehen. Gemeinsam erweisen Mitglieder der FNEL und der LGS am Mittwoch dem Chefscout die letzte Ehre. Foto: Cour grand-ducale/Claude Piscitelli In der Aufbahrungskapelle im Palais halten die Pfadfinder am Sarg des einstigen Staatschef Ehrenwache. Foto: Cour grand-ducale/Claude Piscitelli Großherzog Jean war seit dem 28. Oktober 1945 amtierender Chefscout. Foto: Cour grand-ducale/Claude Piscitelli

Der Leichnam bleibt noch bis Freitag im Palais aufgebahrt. Bürger können am Mittwoch noch bis 19 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 12 und 14 bis 19 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr Abschied nehmen.