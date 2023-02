Eine 56 Jahre alte Tetraplegikerin wurde zum Opfer. Die Anklage lautet auf Freiheitsberaubung, Diebstahl und Vergewaltigung.

In Hagondange

Luxemburger Pärchen in Frankreich angeklagt

(AFP/TJ) - Ein Pärchen aus Luxemburg wurde von der Staatsanwaltschaft in Metz in Untersuchungshaft gesetzt. Den beiden wird Freiheitsberaubung, Betrug und Diebstahl vorgeworfen, so die Staatsanwaltschaft aus Metz gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Der 43 Jahre alte Mann und seine 38-jährige Partnerin hätten mit dem Opfer, einer 56 Jahre alten Tetraplegikerin seit Ende Januar in Hagondange unter einem Dach gelebt, allerdings sei es schnell zu Übergriffen gekommen. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Am 8. Januar wurden die beiden nach einer heftigen Auseinandersetzung festgenommen.

Das Opfer gab an, gefesselt und geknebelt worden zu sein. Die Taten spielten sich zwischen dem 1. und 6. Januar ab, so Staatsanwalt Thomas Bernard. Während dieser Zeit wurde eine Bankkarte der Frau entwendet. Das Opfer zeigte zudem einen Betrug an.

Der Mann wird auch eine Vergewaltigung vorgeworfen, die bereits Ende Januar passiert sein soll. Das Paar musste sich vergangene Woche vor einem Untersuchungsrichter verantworten, der die beiden anschließend in Untersuchungshaft bringen ließ.