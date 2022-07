Weil er das Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin im Landkreis Trier-Saarburg angezündet hat, muss ein Luxemburger für zweieinhalb Jahre in Haft.

Urteil vom Landgericht Trier

Luxemburger muss wegen Brandstiftung in Haft

(dme) - Das Trierer Landgericht hat einen Luxemburger zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft für „schwere Brandstiftung in einem minder schweren Fall“ verurteilt, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Der Heizungsbauer hatte am 25. Januar 2022 in Lampaden im Landkreis Trier-Saarburg das Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin angezündet. Grund sei der Trennungsschmerz gewesen, nachdem die Frau wegen seiner heimlichen Verbindung zu einer Prostituierten zwei Jahre zuvor Schluss gemacht hatte.

Durch den Brand entstand ein ungewöhnlich hoher Sachschaden von über 600.000 Euro, der durch den aufwendigen Abriss des erst 2013 gebauten Holzhauses, sowie den gesamten Hausrat zustande kam. Dabei habe die Geschädigte nicht nur materielle Schäden erlitten, sondern auch viele Erinnerungsstücke und ihre Katze verloren. Zuvor hatte ihr Ex-Partner ihr zudem mit Stalking zugesetzt. Der geständige Luxemburger beteuerte, dass er sich vor dem Brandanschlag versichert habe, dass niemand im Haus sei. Die Katze habe er dabei wohl übersehen.

Am Ende verurteilte das Landgericht den Luxemburger Heizungsbauer nicht nur zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft, sondern ebenfalls zu einem finanziellen Täter-Opfer-Ausgleich im hohen sechsstelligen Bereich. Letzterer bewahrte den Angeklagten vor einer noch höheren Haftstrafe. Außerdem dürfe er sich dem Opfer nach der Haft nicht nähern und solle sich in psychologische Behandlung begeben.

