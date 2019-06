Nach einem Überholmanöver in einer Kurve ist ein Motorradfahrer aus Luxemburg in der Eifel gestürzt und ums Leben gekommen.

Luxemburger Motorradfahrer tödlich gestürzt

(dpa) - Nach einem Überholmanöver in einer Kurve ist ein Motorradfahrer in der Eifel gestürzt und ums Leben gekommen. Der 63-jährige Mann aus Luxemburg war am Montag auf einer Landstraße zwischen Neuerburg und Krautscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unterwegs, wie die Polizei in Bitburg mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, die Landstraße 10 musste gesperrt werden.