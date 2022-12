Luxemburger mit 77 km/h zu viel geblitzt

„Außergewöhnlich und beachtlich“ nannte die deutsche Polizei das Manöver in der Eifel. Der Fahrer muss vorerst auf den Führerschein verzichten.

Tom RÜDELL

Am Mittwochnachmittag führte die deutsche Polizei in Weilerbach bei Bollendorf (D) eine Radarkontrolle durch. Die Höchstgeschwindigkeit ist in dem Bereich auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Insgesamt wurden dort 68 Verstöße festgestellt. 56 Temposünder kamen mit einer Verwarnung davon, gegen zwölf wird sogar eine Anzeige vorgelegt.

„Außergewöhnlich und beachtlich“ nannte die Polizei in ihrer Mitteilung vom Donnerstag jedoch die Geschwindigkeit des Spitzenreiters an diesem Tag: Ein luxemburgischer Skoda konnte in Richtung Bollendorf mit „unglaublichen 147 km/h“ (Polizeimeldung) gemessen werden, also mehr als dem doppelten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Den Fahrer erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Geldbuße und zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister.

Die „berüchtigten“ Punkte in Flensburg Wie in Luxemburg werden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung in Deutschland ab einer gewissen Schwere mit Punkten geahndet. Im Unterschied zum Großherzogtum werden die deutschen Punkte aber angesammelt und nicht abgegeben – das heißt, der Führerscheinneuling startet bei null. Wer acht Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg gesammelt hat, muss seinen Führerschein abgeben, die Punkte werden einzeln, doppelt oder dreifach vergeben.

