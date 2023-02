Luxemburger mit 211 km/h auf der Sauertalbrücke unterwegs

In fünf Stunden gingen der deutschen Polizei mehr als 300 Raser ins Netz. Trauriger Spitzenreiter ist ein in Luxemburg registriertes Auto.

111 über dem Limit

Am vergangenen Freitag führte die deutsche Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der deutschen A1 in Richtung Luxemburg kurz vor der Sauertalbrücke durch. Und verzeichnete gleich zwei Zahlen, die neue Rekordwerte darstellen dürften.

Zum ersten: Die Beamten stellten innerhalb von fünf Stunden 330 Verstöße fest – das ist mehr als ein Temposünder pro Minute, der schneller als die erlaubten 100 Kilometer pro Stunde fuhr. Mehr als 100 davon fuhren sogar so schnell, dass es mit einer reinen Verwarnung nicht getan war.

Zum zweiten: Ein Skoda mit Luxemburger Kennzeichen wurde mit 211 Kilometern pro Stunde gemessen. Das bedeutet normalerweise: ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Geldbuße und zwei Punkte im Flensburger Fahrerlaubnisregister.

Aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeitsüberschreitung prüft die Polizeidirektion Wittlich aber derzeit, ob gegen den Fahrer nun auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens eingeleitet wird. Dieser im Jahr 2017 neu geschaffene Straftatbestand kann auch dann erfüllt sein, wenn man sich als Kraftfahrzeugführer in einem einzelnen Fahrzeug „mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“.

Die „berüchtigten“ Punkte in Flensburg

Wie in Luxemburg werden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung in Deutschland ab einer gewissen Schwere mit Punkten geahndet. Im Unterschied zum Großherzogtum werden die deutschen Punkte aber angesammelt und nicht abgegeben – das heißt, der Führerscheinneuling startet bei null. Wer acht Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg gesammelt hat, muss seinen Führerschein abgeben, die Punkte werden einzeln, doppelt oder dreifach vergeben.