Luxemburger landet auf Kreisel bei Konz (D)

Ein luxemburgischer Fahrer landete mit seinem Wagen am Sonntagmorgen auf dem Kreisel beim Möbelhaus in Konz (D).

(Siko) - Zu einem stuntreifen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr auf der B 51 in Höhe des Möbelhauses bei Konz (D). Ein luxemburgischer Autofahrer befuhr die B 51 von Trier kommend in Richtung Konz.



Nach Informationen der Polizei war der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er kurz vor dem Kreisel war. Er versuchte noch eine Notbremsung, rutschte über eine Verkehrsinsel, mähte mehrere Verkehrsschilder um und fand sich auf dem Kreisel wieder.



Der Unfall ereignete sich beim Kreisel vor dem Möbelhaus in Konz. Foto: Siko

Eine Zeugin hörte den Knall und alarmierte die Rettungsdienste. Offenbar wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.



Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Saarburg sowie das DRK und die Feuerwehr Konz.