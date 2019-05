Steve Duarte, der aus dem luxemburgischen Meispelt nach Syrien aufgebrochen war und sich dort der Terrormiliz Daesh angeschlossen hatte, befindet sich in Gefangenschaft.

Lokales 2 Min.

Luxemburger IS-Kämpfer Steve Duarte in Gefangenschaft

Steve REMESCH Steve Duarte, der aus dem luxemburgischen Meispelt nach Syrien aufgebrochen war und sich dort der Terrormiliz Daesh angeschlossen hatte, befindet sich in Gefangenschaft.

Der letzte bekannte und noch lebende Luxemburger, der sich der islamistischen Terrorgruppe Daesh angeschlossen hatte, Steve Duarte, ist in Gefangenschaft. Das meldet die portugiesischsprachige Zeitung Contacto am Freitagnachmittag. Er befinde sich derzeit in einem Gefangenenlager in Baghuz.



Die Stadt war die letzte Hochburg des sogenannten Islamischen Staats und Anfang des Jahres von einer Allianz von syrischen Kampfverbänden eingenommen worden. Am 23. März wurde in Baghuz der Sieg der Demokratischen Kräfte Syriens über den IS verkündet. Zahlreiche Kämpfer wurden festgenommen.



Staatsanwaltschaft bestätigt Contacto-Bericht



Ohne einen Namen zu nennen, bestätigte die Pressestelle der Justiz am Freitagnachmittag auf LW-Anfrage die Meldung und verschickte kurze Zeit später eine Pressemitteilung.



Darin heißt es, die Luxemburger Staatsanwaltschaft könne bestätigen, dass ein mutmaßlicher Kämpfer des Islamischen Staates, der die portugiesische Nationalität habe und früher in Luxemburg lebte, in einem Camp in Syrien festgehalten werden. Weitere Informationen könne die Staatsanwaltschaft derzeit angesichts der laufenden Ermittlungen nicht preisgeben.

Einer von sechs aus Luxemburg



Informationen des "Luxemburger Wort" zufolge handelt es sich bei dem Gefangenen tatsächlich um Steve Duarte. Der inzwischen 30-jährige Portugiese war in Meispelt aufgewachsen.



Nachdem er in der luxemburgischen Hiphop-Szene während mehreren Jahren unter dem Künstlernamen "Pollo" aufgetreten war, konvertierte er im Jahr 2010 zum Islam. Später radikalisierte er sich. Er gilt als einer von sechs Personen, die nach Syrien aufgebrochen waren, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen.



Zwei von ihnen, ein Kosovo-Albaner und ein Nordafrikaner, welche zeitweise im Großherzogtum gelebt hatten, waren bereits 2014 bei Kämpfen getötet worden. Zwei weitere Personen sind aus Syrien nach Luxemburg zurückgekehrt. Informationen des "Luxemburger Wort" zufolge handelt es sich dabei um die Ehefrau und das Kind eines Kämpfers. Von ihnen ging nach Ansicht der zuständigen Behörden keine Gefahr aus.



Darüber hinaus war im Juli 2014 ein belgischer Terrorverdächtiger aufgrund eines spanischen Haftbefehls in Canach festgenommen worden.



2016: Letzter Auftritt in einem Terrorvideo

Zunächst war von Steve Duarte nur bekannt, dass er in Syrien wohl Mitarbeiter der Propagandazelle des Islamischen Staats war - dies unter den Namen Abu Muhadjir Al Purtughali und Abu Muhadjir Al Andalousi.

Ende Januar 2016 machte er zuletzt Schlagzeilen, als er von portugiesischen Terrorspezialisten als einer von fünf Männern in einem Propagandavideo identifiziert wurde. In dem achtminütigen Video sind fünf maskierte Männer zu sehen, die fünf andere Männer - mit Kapuze über dem Kopf - hinrichten. Seitdem war es still geworden um den Luxemburger IS-Kämpfer.



Auslieferung unsicher



Wie es nun für Steve Duarte weitergehen wird, wird sich nicht zwangsweise in Luxemburg entscheiden. Nach der Schlacht von Baghuz und der Niederlage des Islamischen Staats wird in mehreren Ländern darüber diskutiert, wie mit den europäischen IS-Kämpfern verfahren werden soll.

Es stellt sich die Frage, ob diese in ihre Heimatländer zurückgeführt und dort vor Gericht gestellt, oder ob sie in Syrien den siegreichen Streitkräften überlassen werden sollen.