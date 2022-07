Während sich die Reisebranche gerade kaum vor Buchungen retten kann, war 2021 noch deutlich von der Pandemie beeinflusst.

Tourismus im Pandemie-Jahr

Luxemburger sparten 2021 beim Urlaub

Nach langer Corona-Pause legt auch die Reisebranche in Luxemburg wieder zu. Ein neuer Statec-Bericht bestätigt, dass die Luxemburger bereits vergangenes Jahr wieder deutlich mehr reisten als noch im Pandemie-Jahr 2020, wenn auch das Vor-Krisen-Niveau noch nicht erreicht wurde. Für den Anstieg waren vor allem die Freizeitreisen verantwortlich, Dienstreisen verloren im Vergleich zum Vorjahr an Bedeutung.

Während die Reisebranche sich aktuell kaum vor Buchungen retten kann, war 2021 noch stark von diversen Corona-Einschränkungen und der unberechenbaren Pandemie-Dynamik beherrscht. So wagten sich viele Luxemburger nicht sehr weit aus dem Heimatland. So verbrachten 24 Prozent der Befragten ihren Urlaub in Frankreich, während zehn Prozent nach Deutschland und ebenso viele nach Belgien und Portugal reisten. Acht Prozent der Befragten blieben gleich ganz im Großherzogtum.

Auch über die Großregion hinaus blieben die Luxemburger vermutlich auch wegen der Corona-Lage während ihres Urlaubs auf dem europäischen Kontinent. Die begehrtesten Zielländer waren 2021 Spanien (acht Prozent), Italien (sieben Prozent) und die Niederlande (fünf Prozent). Nur ein Prozent der Freizeitreisenden hat sich 2021 auf den amerikanischen Kontinent gewagt. Dasselbe gilt für den asiatischen Kontinent. Kaum mehr (zwei Prozent) besuchten ein Land auf dem afrikanischen Kontinent. In den Vorjahren waren diese Raten noch höher.

Die Zahl der Nächte pro Trip war mit 7,8 auf einem Höchstwert angekommen. Vor der Pandemie fiel die Dauer der Aufenthalte kürzer aus (2019: 6,8). Bei den Reiseausgaben waren die Luxemburger dennoch zurückhaltend und investierten im Jahr 2021 durchschnittlich etwa 2.200 Euro für eine Reise und damit deutlich weniger als in den Vorjahren. 2019 und 2020 beliefen sich dieselben Ausgaben noch auf 4.200 Euro. „Die Zahlen für 2021 zeigen somit die Auswirkungen der Einschränkungen im Rahmen der Pandemie. Als Prozentsatz der Gesamtausgaben der Haushalte ausgedrückt, machen Reisen durchschnittlich 4,3 Prozent des Gesamtbudgets aus, gegenüber acht Prozent in den Jahren 2019 und 2020“, wie Wirtschaftsminister Franz Fayot in einer parlamentarischen Antwort mitteilte.

