Seit dem 15. Juni gibt es kein Lebenszeichen von Nicolas Holzem mehr. Der 44-Jährige war mit dem Motorrad von Peru nach Bolivien unterwegs.

Lokales 2

Luxemburger in Südamerika vermisst

Seit dem 15. Juni gibt es kein Lebenszeichen von Nicolas Holzem mehr. Der 44-Jährige war mit dem Motorrad von Peru nach Bolivien unterwegs.

(str) - Seit April war der 44-jährige Luxemburger Nicolas Holzem per Motorrad in Südamerika auf Reisen. Doch seit dem 15. Juni fehlt von ihm jede Spur. Familienmitglieder sind via Internet auf der Suche nach ihm.



Nachdem der Fall vergangene Woche von der Polizei an die Luxemburger Staatsanwaltschaft übergeben worden war, ist nun auch ein Untersuchungsrichter mit den Ermittlungen befasst.

„Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, um Informationen zum Verbleib des Vermissten zu erlangen“, bestätigte eine Sprecherin auf Nachfrage.

2 Foto: advrider.com

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: advrider.com Foto: advrider.com

Nicolas Holzem war zuletzt mit einem weißen Motorrad vom Typ Suzuki DR650 mit dem Kennzeichen Y34412 unterwegs. Am 15. Juni hielt er sich in einer Herberge in der peruanischen Stadt Cusco auf. Es gibt Hinweise, dass er einen Tag später in Tilali am Titicaca-See die Grenze nach Bolivien überquert hat.



Der erfahrene Motorradfahrer ist 1,70 Meter groß, trägt kurzes Haar und spricht fließend spanisch. Offenbar hatte er kurz vor seinem Verschwinden sein Mobiltelefon verloren.