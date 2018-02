„Sonntag Mittag auf der Bude“ ist auf der Rückseite dieses Fotos vom 14. Dezember 1941 zu lesen. Es zeigt Luxemburger der Freiwilligenkompanie im Polizeieinsatz auf dem Balkan – in Škofja Loka in Slowenien. Hier waren vier Luxemburger in deutscher Uniform umgekommen. ⋌(FOTO: POLICEMUSEE)

Foto: Policemusee