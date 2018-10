In Konz (D) raste gegen 12.30 ein in Luxemburg zugelassener VW Golf über einen Verteilerkreis hinweg, überschlug sich und landete in einer Böschung. Der Fahrer musste durch die Polizei beruhigt werden.

Luxemburger Fahrzeug rast über Verteilerkreis hinweg

(TJ) - Es war gegen 12.30 Uhr, als ein in Luxemburg zugelassener Wagen aus Richtung Tawern in Konz Könen mit derart überhöhter Geschwindigkeit in einen Verteilerkreis fuhr, dass er über die Mitte hinweg flog und sich hinter der Anlage überschlug, bevor das Fahrzeug völlig zerstört in einer Böschung liegenblieb.

Als die Rettungskräfte und die Polizei eintrafen, zeigte sich der Fahrer und alleiniger Insasse recht aggressiv, so dass er zuerst beruhigt werden musste, ehe er mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Im Lauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug auf der Konzerbrücke bereits in zwei Kollisionen verwickelt war. Hier war allerdings niemand verletzt worden. Der Wagen war laut Zeugenaussagen nach diesen Unfällen mit hoher Geschwindigkeit durch das Gewerbegebiet nach Konz gesteuert worden.