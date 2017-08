(SH) - Seine Reise von Luxemburg nach Finnland wird Laurent G. so schnell nicht vergessen. Zusammen mit zwei Freunden befand er sich am Freitagnachmittag in Turku auf einer Terrasse, als es zu einem Messerangriff kam, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. „Wir hörten Schreie und es kam Gewühl auf. Dann sah ich ein 30 Zentimeter langes Messer – und wie damit auf eine Frau eingestochen wurde“, erklärt er nach seiner Rückkehr im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

