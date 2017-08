(NiM) - Es ist ein herrlicher Sommertag in Barcelona. Wie gewohnt sind in der ganzen Stadt und besonders auf der berühmten Flaniermeile Las Ramblas erneut sehr viele Menschen unterwegs. Aber auch am Strand herrscht dichtes Gedränge, bis in die frühen Abendstunden hinein.



Am Strand liegt auch ein Paar aus Warken. Es war für vier Tage in die katalonische Hauptstadt gekommen, um hier zu entspannen. Die beiden sind erst seit drei Monaten Eltern eines Mädchens, das sie aber nicht mit nach Barcelona gebracht hatten.

Mit der Ruhe und Entspanntheit ist es dann aber kurz nach 18 Uhr vorbei. Freunde und Bekannte hatten sich erkundigt, ob es den beiden gut geht. Zu dem Zeitpunkt weiß das Paar noch nichts vom Attentat, das sich im oberen Teil der Las Ramblas ereignet hatte. Hier ganz in der Nähe befindet sich auch ihr Hotel.

Dann eine Lautsprecherdurchsage der Polizei auf Spanisch und Englisch: Wer etwas Verdächtiges sieht oder hört, soll sofort die Nummer 112 verständigen. Kein Wort von einem Attentat. Am Strand entsteht zwar keine Panik, aber dennoch wird es schnell leer.

Erinnerungen an die Attentate von Bangkok, London und Paris kommen bei dem Paar aus Warken hoch. Dort war es jeweils nur wenige Tage zuvor vor Ort.



Die beiden Luxemburger haben nun Angst, dass ein zweites Attentat, diesmal am Strand, passiert, und begeben sich gegen 19 Uhr zu einem nahegelegenen Café. Dort werden sie aber nicht mehr serviert mit der Begründung, es sei etwas Schreckliches im Zentrum vorgefallen und man werde gleich schließen.

Das Paar beschließt, über Nebenstraßen der Las Ramblas irgendwie zum Hotel zu kommen. Unterwegs sind überall Straßensperren eingerichtet. Alle Geschäfte, Restaurants, Cafés haben bereits geschlossen und die Gitter sind runtergezogen. Die beiden begegnen immer mehr Leuten, die sich geschockt die Hände über den Kopf schlagen oder entsetzt auf ihr Handy starren.

Doch offenbar haben bis kurz vor 20 Uhr hier noch nicht alle mitbekommen, dass ein Attentat in unmittelbarer Nähe passiert ist: An einer Würstchenbude, die noch geöffnet hat, fragt jemand in aller Gelassenheit, um wieviel Uhr das Kreuzfahrtschiff ablegt, Eltern schieben in aller Ruhe ihren Kinderwagen vor sich her...

Von der Polizei kontrolliert wird das Luxemburger Paar auf ihrem Weg zum Hotel nicht. Dort allerdings schon. Die beiden bleiben am Abend im Hotel, wo sie noch eine Weile auf der Dachterrasse das Kreisen der Polizeihubschrauber wahrnehmen. Ansonsten ist es gespenstisch ruhig geworden.

Wie die beiden Warkener den Freitag verbringen wollen, wissen sie am Morgen noch nicht: "Wir wollten eigentlich eine Stadtrundfahrt machen. Doch daraus wird nun wohl nichts. Vielleicht gehen wir dann doch zum Strand, weil das Stadtzentrum ist wie ausgestorben."

Am Samstag fliegen die beiden wieder nach Hause und werden glücklich sein, gesund ihr drei Monate altes Baby in die Arme nehmen zu können.