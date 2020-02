Der luxemburgische Staatsbürger wurde am Sonntag mit einer Maschine von einer Rettungsflugwacht von Berlin nach Luxemburg geflogen.

Luxemburger aus Wuhan ins Großherzogtum zurückgebracht

Ein Luxemburgischer Staatsangehöriger ist am Sonntag Nachmittag aus der schwer vom Corona-Virus betroffenen chinesischen Millionenstadt Wuhan nach Luxemburg zurückgebracht worden. Dies teilte das Außenministerium mit. Der betreffenden Person geht es offiziellen Angaben zufolge gut, sie weise keinerlei Symptome einer Infektionskrankheit auf. Dennoch bleibe sie für die Dauer von zwei Wochen in Quarantäne.

Das luxemburgische Außenministerium war am Freitagnachmittag von einem luxemburgischen Staatsbürger kontaktiert worden, der sich in der chinesischen Provinz Hubei aufhielt und die Rückreise nach Luxemburg angefragt hatte.

Wie das Luxemburger Wort am Sonntag erfuhr, wurde der Luxemburger mit einem Flugzeug von einer Rettungsflugwacht von Berlin aus zurück ins Großherzogtum gebracht. Dort wurde er von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes in Empfang genommen und unter Quarantäne gestellt.

Am Samstag hatte das Ministerium mitgeteilt, dass für den Luxemburger ein Rückflug an Bord eines britischen Flugzeugs organisiert wurde, das am Sonntag in Großbritannien landen sollte. Danach war der luxemburgische Staatsbürger nicht sofort mit einem italienischen Militärflugzeug nach Luxemburg gebracht worden, sondern zuerst von Großbritannien nach Berlin geflogen worden.