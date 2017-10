(nr) - Das Truppenkontingent " Enhanced Forward Presence" (eFP 1) ist am Samstag von seinem Auslandseinsatz in Litauen nach Luxemburg zurückgekehrt. Am Flughafen Findel wurden die Soldaten freudig von ihren Familien sowie Staatssekretärin Francine Closener und dem Militärkommandanten Yves Kalmes empfangen.