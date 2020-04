Die Feuerwehren aus Bissen und Grosbous waren am Freitagabend und am frühen Samstagmorgen im Einsatz. Grund war jeweils ein Kaminbrand.

Luxemburg: Zwei Kaminbrände beschäftigten Feuerwehren

Ein Kaminbrand hat am Freitagabend die Feuerwehr in Bissen beschäftigt. Die Einsatzkräfte gingen aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst von einem größeren Feuer aus. Vier Einsatzzentren aus der Region wurden gegen 18.15 Uhr alarmiert.

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Bissen. Foto: Klautjen

Der erste Eingreiftrupp gab jedoch schnell Entwarnung und hatte den Brand rasch unter Kontrolle, die Verstärkung konnte somit wieder abberufen werden. Bis die Löscharbeiten beendet waren, war die Route de Roost in Bissen gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Auch in Grosbous (Rue de Bastogne) musste die Feuerwehr zu einem Kaminbrand ausrücken. Der Alarm ging am Samstag um 3.30 Uhr morgens in der Einsatzzentrale ein. Auch hier gab es keine Verletzten.





