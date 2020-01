In drei Fällen wurde die Polizei in der Nacht auf Mittwoch auf Autofahrer aufmerksam, die offensichtlich zuviel getrunken hatten. Zwei davon mussten ihre Fahrerlaubnis abgeben.

Luxemburg: Zwei Führerscheine eingezogen

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos auf der Autobahn A4 in Richtung Esch/Alzette wurde am Dienstagabend kurz vor Mitternacht eine Person verletzt und laut Polizei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass einer der beiden Fahrer zuviel Alkohol getrunken hatte. Er musste laut Polizei seinen Führerschein abgeben und erhielt ein provisorisches Fahrverbot.

Ein weiterer Führerschein wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 2 Uhr auf der N5 in Petingen eingezogen. Polizeibeamte wurden dort auf einen Fahrer aufmerksam, der den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte und außerdem am Steuer sein Handy benutzte. Es stellte sich heraus, dass zudem die Papiere zur technischen Kontrolle seit etwa drei Monaten abgelaufen waren. Ein durchgeführter Atemlufttest fiel dann auch noch positiv aus. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen. Das Auto wurde sichergestellt.

Nur eine Stunde später, etwa gegen 3 Uhr, wurde eine Polizeistreife am Boulevard de Pétrusse in Luxemburg-Stadt dann auf einen Autofahrer aufmerksam, der gleich zweimal über rot fuhr. Außerdem nutzte er in der Avenue de la Gare die Busspur. Auch in diesem Fall stellte die Polizei fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemlufttest zeigte, dass der maximal zulässige Höchstwert laut Polizei deutlich überschritten worden war. Der Mann erhielt ein provisorisches Fahrverbot und musste seinen Wagen stehen lassen.