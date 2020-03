Dass sie zuviel Alkohol getrunken hatten, konnte in der Nacht zu Freitag zwei Autofahrer nicht davon abhalten, sich hinter das Steuer zu setzen - das blieb nicht ohne Folgen.

Luxemburg: Zwei alkoholisierte Fahrer gestellt

Sandra SCHMIT Dass sie zuviel Alkohol getrunken hatten, konnte in der Nacht zu Freitag zwei Autofahrer nicht davon abhalten, sich hinter das Steuer zu setzen - das blieb nicht ohne Folgen.

In der Nacht zu Freitag verlor ein Autofahrer auf der N1 in Findel die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann zuviel Alkohol getrunken hatte. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgesprochen und sein Führerschein eingezogen.

Auch in der Hauptstadt wurde kurz vor 2 Uhr in dieser Nacht ein alkoholisierter Autofahrer gestellt. Er fiel einer Polizeistreife in Höhe der Place de Metz durch seine Fahrweise auf. Da ein durchgeführter Alkoholtest positiv ausfiel, wurde Strafanzeige gestellt.