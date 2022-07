Auf dem Geoportal ist ein 3D-Modell von Luxemburg zu finden. Das ermöglicht auch Besuchern eine bessere Planung - etwa im Naturpark Our.

3D-Karten im nationalen Geoportal

Luxemburg zeigt sich in der dritten Dimension

Charlot KUHN Auf dem Geoportal ist ein 3D-Modell von Luxemburg zu finden. Das ermöglicht auch Besuchern eine bessere Planung - etwa im Naturpark Our.

Die „Administration du cadastre et de la topographie“ (ACT) und das von ihr geführte nationale Geoportal sind offiziell in das Zeitalter der dritten Dimension eingetreten. Das 3D-Modell des luxemburgischen Staatsgebietes wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz von Claude Turmes, Minister für Energie und Raumplanung, sowie Yuriko Backes, Finanzministerin und zuständig für die Katasterverwaltung, vorgestellt.

Laut ACT-Direktor Alex Haag und Jeff Konnen, Verantwortlicher des ACT-Service Géoportail befindet sich die Kartografie seit einigen Jahren im Umbruch: Weg von der traditionellen Papierkarte geht bei der Darstellung der Geoinformation der Trend in Richtung realitätsnaher Luft- und Satellitenbilddaten in dreidimensionaler Form. Das 3D-Modell vom Großherzogtum ist aus einer Laser-Befliegung im Jahr 2019 und einer Foto-Befliegung im Jahr 2020 hervorgegangen. Die spezifischen Daten, die die Stadt Luxemburg abdecken, werden von ihrer Abteilung Topografie und Geomatik zur Verfügung gestellt.



Zusammen haben diese Daten die Erstellung eines digitalen Modells ermöglicht, das unter anderem die Geländehöhe, die Vegetation und die Gebäude in 3D für das gesamte Land enthält. Die Einsatzmöglichkeiten dieses 3D-Modells umfassen Bereiche wie Tourismus, Stadtplanung, die Berechnung des Solarpotenzials, aber auch die Ausbreitung von Lärm oder die Simulation von Überschwemmungen. Die Nutzung des Modells ist kostenlos.

Mit dem 3D-Modell lassen sich Gelände und Areale visualisieren und optische Auswirkungen besser beurteilen. Hiermit werden die Inhalte besser strukturiert und die Lesbarkeit vereinfacht. Finanzministerin Yuriko Backes zeigte sich erfreut über die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen. „Die neue dritte Dimension bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Nutzung der Daten, die alle amtlich und zudem kostenlos sind. Sie stellt eine wichtige Grundlage für die nachhaltige Entwicklung unseres Landes dar“, betonte sie.

„Die neue Dartellung stellt eine wichtige Grundlage für die nachhaltige Entwicklung unseres Landes dar“, sagt Finanzministerin Yuriko Backes. Foto: Gerry Huberty

3D-Daten können direkt im Geoportal angezeigt werden, es ist aber auch möglich, auf rohe Schrägluftbilder zuzugreifen, die während des Überflugs von 2020 gesammelt wurden. Mithilfe von Exportwerkzeugen können Dateien erzeugt werden, die von einem 3D-Drucker oder einer professionellen BIM-Software ausgewertet werden können. Neben den Visualisierungsmöglichkeiten, die das Geoportal bietet, stellt die ACT die Geodaten auf der luxemburgischen Datenplattform des Staates zur Verfügung.

Minister Claude Turmes hob hervor, dass die Europäische Kommission kürzlich die Geodaten als „hochwertig“ eingestuft hat. Sie gelten als Schlüsselelemente für die Entwicklung der Infrastruktur und der nationalen Wirtschaft.

Minister Claude Turmes hob hervor, dass die Geodaten als Schlüsselelemente für die Entwicklung der Infrastruktur und der nationalen Wirtschaft gelten. Foto: Gerry Huberty

Die Daten sind im 3D-Bereich des nationalen Geoportals verfügbar, der durch Drücken der 3D-Schaltfläche in der rechten unteren Ecke des Kartenbildschirms aktiviert werden kann.

Themenportal des Naturpark Our

Anschließend präsentierte Eva Rabold vom Naturpark Our das neue Themenportal „naturpark.geoportail.lu“, das in Zusammenarbeit mit der ACT eingerichtet wurde. Das von 2005 stammende geografische Informationssystem wurde den Anforderungen nicht mehr gerecht, erklärte sie. Nun sind neue Daten zugänglich und bieten den Nutzern eine breite Palette an Informationen, die regelmäßig aktualisiert werden: topografische Karten oder Luftbilder, Umweltdaten sowie touristische Daten wie Wander- oder Radwege. Ferner können Informationen über den öffentlichen Verkehr, die Wirtschaft, den sozialen Bereich sowie allgemeine Bürgerinformationen und Tipps zu Besichtigungen (Burgen), Veranstaltungen, Ausstellungen oder regionalen Produkten abgerufen werden.

Der Minister für Raumplanung Claude Turmes sah in dem neuen Online-Angebot mit präzisen und aktuellen Daten ein hochwertiges Instrument, das Bürger und Touristen die vielfältigen kulturellen, touristischen und natürlichen Reichtümer des Erholungs- und Freizeitraumes „Naturpark Our“ und der Region entdecken lässt. „Der dreidimensionale Ansatz stellt einen zusätzlichen Mehrwert dar, der die privaten wie die professionellen Nutzer begeistern wird“, hielt er fest.

5 Das 3D-Modell von Echternach. Foto: ACT

um weitere Bilder zu sehen. Das 3D-Modell von Echternach. Foto: ACT Der Naturpark Our ist fortan auch als 3D-Modell einsehbar. Foto: Jengel Klasen Das 3D-Modell des Kirchbergs Foto: ACT Das Schloss von Vianden in 3D. Foto: ACT Das 3D-Modell des Lycée Diekirch. Foto: ACT





