Luxemburg: Zehn Verletzte bei Verkehrsunfällen

Am Samstag wurden in Luxemburg zehn Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt. Und das waren nicht die einzigen Einsätze des Corps- grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) an dem Tag.

(sas) - Alle Hände voll zu tun, hatte der Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) am Samstag. Bei Verkehrsunfällen auf den Straßen Luxemburgs wurden gleich neun Menschen verletzt: Auf der Autobahn A3 in Richtung A6 kollidierten gegen 12.39 Uhr ein Bus und ein Lastwagen, ein Mensch wurde verletzt. Zwei weitere Verletzte gab es bei der Kollision von zwei Autos in Liwingen.

Als es in Luxemburg-Stadt gegen 14.10 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gab, wurde eine Person verwundet. Ein Autofahrer verletzte sich, als er um kurz nach 15 Uhr in Bartringen mit seinem Wagen gegen einen Baum fuhr.



Gleich drei Menschen wurden bei einem Autounfall im Tunnel Markusberg verletzt. Als ein Autofahrer gegen 16.45 Uhr in Schieren von der Straße abkam und den Hang herunterrutschte, wurde er dabei verwundet. Bei der Kollision von zwei Fahrzeugen am Boulevard Pierre Dupong in Esch/Alzette wurde kurz vor 21 Uhr ebenfalls eine Person verletzt.



Acht Brände ohne Verletzte



Außerdem mussten die Einsatzkräfte des CGDIS am Samstag zu mehreren Bränden ausrücken: Um 11.15 Uhr stand in Dahlem ein Feld in Flammen, es wurde niemand verletzt. Das gleiche Szenario spielte sich dann um 13.41 Uhr in Beyren ab, auch dort wurde bei einem Brand auf einem Feld niemand verletzt.



Kurz nach 14 Uhr stand in Junglinster an der Rue de Bourglinster dann ein Traktor in Flammen. Gegen 16.20 Uhr mussten die Einsatzkräfte des CGDIS erneut zu einem Brand ausrücken, diesesmal brannte in Kockelscheuer eine Wiese. Auch dort wurde niemand verletzt. Kurz vor 17 Uhr brannten Pflanzen in Bartringen an der Rue Alphonse Munchen, die Feuerwehr konnte den Brand löschen bevor jemand zu Schaden kam.



Und auch am Abend, beziehungsweise in der Nacht kehrte keine Ruhe ein: Gegen 21.20 Uhr fing ein Dach an der Rue um Knaeppchen in Gildsdorf Feuer, es blieb beim Materialschaden. Etwas später, kurz nach 22 Uhr, mussten die Feuerwehrkräfte dann zu einem Brand am Grobierg in Gonderingen ausrücken, ein Baum stand dort in Flammen. Mitten in der Nacht, kurz vor 4 Uhr, brannten in der Rue du Parc in Düdelingen Planzen. Auch dort wurde niemand verletzt.