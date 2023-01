Mehr als 4.000 Personen, vor allem brasilianischer und amerikanischer Nationalität, haben sich 2022 wiedereinbürgern lassen.

Zahlen des Justizministeriums

Luxemburg zählt über 10.000 neue Staatsbürger

Mehr als 4.000 Personen, vor allem brasilianischer und amerikanischer Nationalität, haben sich 2022 wiedereinbürgern lassen.

(SH) - 10.499 Personen haben im vergangenen Jahr die Luxemburger Staatsbürgerschaft erhalten, dies aufgrund von Einbürgerungs-, Options- oder Wiedereinbürgerungsverfahren.

Wie das Justizministerium mitteilt, hat mehr als die Hälfte der Betroffenen (5.193 Personen), die Luxemburger Nationalität durch Option erworben. 4.273 Personen haben die Nationalität aufgrund eines Wiedereinbürgerungsverfahren (Procédure de recouvrement) erhalten, während sich 1.033 Personen einbürgern ließen.

So denken Neo-Luxemburger über ihre Wahlheimat Vier zugewanderte Menschen erzählen, warum sie Luxemburger werden wollten – und wie sie ihr Leben zwischen zwei Identitäten wahrnehmen.

Weiter teilt das Justizministerium mit, dass das Wiedereinbürgerungsverfahren bis zum 31. Dezember 2025 verlängert wurde. Diese Prozedur richtet sich an Volljährige, die die Luxemburger Nationalität verloren haben. Sie ermöglicht es unter anderem Nachkommen eines Luxemburgers – in direkter Linie väterlicher- oder mütterlicherseits -, der am 1. Januar 1900 die luxemburgische Staatsangehörigkeit besessen hatte, sie selbst oder einer seiner Nachkommen dann aber verloren hat, die Luxemburger Nationalität zurückzuerlangen. Ein Blick in die Statistiken des Justizministeriums verrät, dass vor allem Brasilianer (3.081) und US-Amerikaner (668) diese Prozedur im Jahr 2022 genutzt haben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.