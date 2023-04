Der Camping-Tourismus boomt, die Anforderungen der Besucher steigen. Für Wohnmobile soll das Angebot in Luxemburg verbessert werden.

Neuer Ratgeber vorgestellt

Luxemburg will bessere Stellplätze für Wohnmobile

Glenn SCHWALLER

Über 2,4 Millionen Wohnmobile gibt es in Europa, Tendenz steigend. Allein zwischen 2020 und 2021 hat ihre Anzahl um satte 13 Prozent zugenommen. Der Wohnmobil-Boom, der durch die Pandemie weiteren Auftrieb erhielt, macht dabei auch vor Luxemburg nicht Halt.

Um den Aufenthalt für Camper hierzulande angenehmer zu gestalten, hat das Tourismusministerium am Donnerstag den neuen Leitfaden „Destination Camper Park(ing)“ vorgestellt. Dessen Ziel: Ein verbessertes Angebot an Wohnmobil-Stellplätzen schaffen.

Ansprüche der Camper steigen

„Es geht darum, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, die an die Anforderungen der heutigen Zeit angepasst sind“, erklärt Tourismusminister Lex Delles (DP). Denn das Profil der Camping-Touristen und ihre Ansprüche ändern sich: „Früher waren die meisten zwischen 50 und 70 Jahre alt, heute nimmt der Altersdurchschnitt immer weiter ab“, so Delles. Vor allem in der Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen habe sich die Zahl der Camping-Begeisterten in den vergangenen Jahren deutlich erhöht.

Mit diesem Wandel haben sich auch die Anforderungen geändert. Reine Betonparkplätze, auf denen Camper ihre Wohnmobile lediglich abstellen, reichen heute nicht mehr aus. Der Leitfaden gibt daher Ratschläge zur Gestaltung eines Stellplatzes, der den heutigen Ansprüchen gerecht wird - von der Größe der Parkplätze bis zur Gestaltung von Picknickbänken.

Standard- und Premiumstellplätze geplant

Geht es nach den Verantwortlichen des Leitfadens, soll es in Luxemburg in Zukunft daher zwei Kategorien von Stellplätzen geben: Standard- und Premiumplätze.

Erstere sollen über eine Basisausstattung verfügen: Abwasser- und Stromversorgung sowie die Möglichkeit, den Müll zu trennen. Premiumstellplätze kennzeichnen sich hingegen durch eine hochwertigere Ausstattung. Diese sollen über eine Zugangskontrolle sowie einen kontaktlosen Check-in verfügen. Auch wird der Zugang zu Sanitäranlagen sowie das Vorhandsein eines Wifi-Netzes vorausgesetzt. Darüber hinaus soll es Essgelegenheiten vor Ort geben, eine Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmittel gewährleistet sein und eine Ladestation für Elektroautos und E-Bikes geben.

Kostenloses Beratungsangebot und finanzielle Hilfe

„Der Leitfaden richtet sich an alle privaten und öffentlichen Investoren, an Vereinigungen, kleine und mittelgroße Unternehmen sowie an Gemeinden und Syndikate gleichermaßen“, erklärt Delles. Damit diese ihre Anlagen entsprechend der Anforderungen anpassen können, stellt der Campingverband Camprilux ein kostenloses Beratungsangebot zur Verfügung, das Anbietern bei der Umgestaltung ihrer Plätze begleiten soll.

Finanzielle Unterstützung gibt es hingegen von staatlicher Seite. Bis zu 20 Prozent der Kosten für eine Umgestaltung könne das Ministerium beisteuern, erklärte Lex Delles.

Neue Datenbank vorgestellt

Neben dem Leitfaden wurde am Donnerstag auch eine Datenbank vorgestellt, die Informationen zu bestehenden technischen Lösungen und Dienstleistungen für die Umgestaltung eines Wohnmobilstellplatzes enthält. Auch spezialisierte Anbieter werden gelistet. Die Datenbank ist auf der Internetseite www.camping.lu verfügbar.

