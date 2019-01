Luxemburg unter einer Schneedecke

Echtes Winterwetter ist im Großherzogtum angekommen. In der Nacht zum Mittwoch bedeckten ausgiebige Schneefälle das Land, am Morgen folgte das Verkehrschaos.

(mth) - Wie erwartet hat es in der Nacht auf Mittwoch in Luxemburg ausgiebig geschneit. In der Hauptstadt sind rund fünf Zentimeter Schnee gefallen, was im morgendlichen Berufsverkehr für größere Störungen gesorgt hat. Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat ein Ende der Schneefälle erst für Mittwochnachmittag vorhergesagt. Demnach könnten bis zu zehn Liter Niederschlag pro Quadratmeter im ganzen Land fallen, was eine Schneedecke von etwa acht Zentimetern entspricht.

Am Morgen wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen bis auf weiteres auf 70 Kilometer pro Stunde gesenkt ...