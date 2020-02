Der Dauerregen der vergangenen Tage lässt die Wasserstände in Luxemburg und der Grenzregion steigen. In Trier könnte die Mosel am Dienstag die Acht-Meter-Marke überschreiten.

Luxemburg und Trier: Behörden warnen vor Hochwasser

(dpa/jt) - Nach ergiebigen Regenfällen befindet sich der Hochwassermeldedienst in Luxemburg seit Montagmittag in Bereitschaft. "Die aktuelle meteorologische Situation deutet auf ein potentielles Hochwasserrisiko hin", heißt es auf der Website inondations.lu.

Die Sauer in Echternach. Foto: mywort.lu/Jean-Paul Bemtgen

Die Pegel der Flüsse im Großherzogtum sind in den vergangenen Tagen spürbar angestiegen. In Grevenmacher stand die Mosel am Montagvormittag knapp 4,25 Meter hoch und damit um gut einen Meter höher als noch am Freitag. In Bissen hat die Attert die Warnschwelle bereits überschritten.

In Trier lag der Pegelstand am Montagvormittag bei mehr als 6,50 Metern - das sind gut drei Meter über dem mittleren Wasserstand, wie ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz in Mainz sagte. Die Mosel werde weiter „deutlich“ anschwellen: Laut Vorhersage sollten am Dienstagmorgen in Trier die acht Meter überschritten werden. Auch für Dienstag seien weiter steigende Pegelstände gemeldet.



Grund für das Hochwasser an der Mosel sind vor allem starke Niederschläge in Frankreich in den Vogesen, wo der Fluss entspringt. Die Mosel mündet bei Koblenz in den Rhein. Nach und nach werde der Wasserstand nun überall an der Mosel steigen, sagte der Sprecher des Meldezentrums.



Mosel: Schifffahrt wird eingestellt

Die Schifffahrt auf der Mosel wird ab 6,95 Metern eingestellt. Man gehe davon aus, dass das in Trier im Laufe des Tages der Fall sein werde, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier. Der normale Pegelstand der Mosel liegt bei etwa 3,25 Meter.

In Frankreich haben Behörden am Montagvormittag in fünf Départements der Region Grand Est eine Hochwasserwarnung ausgegeben. In den Verwaltungsgebieten Marne, Ardennes, Meuse, Moselle und Bas-Rhin kann es zu Überschwemmungen kommen. Auch in der Saar, die wie die Mosel in den Vogesen entspringt, klettert der Wasserstand.