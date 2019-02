Luxemburg und die Schlepper

Dass die weit verzweigten Arme des internationalen Menschenschmuggels mitunter auch bis ins Großherzogtum reichen, zeigt sich zurzeit am Bezirksgericht Diekirch.

Dass die weit verzweigten Arme des internationalen Menschenschmuggels mitunter auch bis ins Großherzogtum reichen, zeigt sich zurzeit am Bezirksgericht Diekirch.

Mit dem bestürzenden Schicksal von 71 Migranten, die an einer Autobahn in Österreich in einem Kühllastwagen erstickt waren, rückte das verbrecherische Handeln von Schlepperbanden, die verzweifelte Menschen gegen Geld illegal über die Landesgrenzen bringen, im Sommer 2015 inmitten der Flüchtlingskrise auf einen Schlag ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit.

Dass die weit verzweigten Arme des internationalen Menschenschmuggels mitunter auch bis ins Großherzogtum reichen, zeigt sich zurzeit am Bezirksgericht Diekirch, wo sich seit Donnerstagmorgen ein zur Tatzeit in Echternach wohnhafter Mann wegen der Beteiligung an Schlepperaktivitäten verantworten muss ...