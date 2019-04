Wolken, Wind und sogar Schneeregen: Der April zeigt sich in den nächsten Tagen nicht von seiner Schokoladenseite.

Luxemburg steht kühles Wochenende ins Haus

(jt) - Der Frühling zeigt Luxemburg in den kommenden Tagen die kalte Schulter: Am Samstag und Sonntag sinken die Temperaturen morgens auf minus 3 bis minus 4 Grad Celsius. Am Samstag ist sogar Schneeregen möglich, schreibt der staatliche Wetterdienst Meteolux am Mittwoch in seiner Prognose. Die Sonne lässt sich bei wolkenverhangenem Himmel nur selten blicken, nur der Donnerstag bildet eine willkommene Ausnahme.

Am Donnerstag und Freitag bläst teils frischer Nordostwind durchs Land, der uns das ganze Wochenende begleiten wird. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Samstag und Sonntag zwischen 5 und 10 Grad. Besserung ist erst ab nächster Woche in Sicht: Für Montag ist immerhin ein Tagesmaximum von 11 bis 13 Grad prognostiziert.

