Violett, orange, feuerrot: Der Morgenhimmel präsentierte sich am Dienstag in vielen prächtigen Farben. Ein Wetterexperte erklärt das Phänomen.

Luxemburg staunt über "psychedelischen" Morgenhimmel

(jt) - Luxemburg im Rausch der Farben: Am Dienstagmorgen posteten Nutzer praktisch im Minutentakt buntschillernde Fotos auf den sozialen Netzwerken. Der Horizont präsentierte sich vielerorts in außergewöhnlichen, psychedelisch anmutenden Farben – klar, dass da viele auf den Auslöser drückten. „Die Engel haben gebacken“, schrieben einige Nutzer unter die Bilder. Eine Wohltat für die Augen im ansonsten so gräulichen Luxemburger Herbst.

Der Sonnenaufgang über Reuler im Ösling. Foto: Danièle Defay/mywort.lu

Laut dem Wetterexperten Sven Rock von Météo Remich sei das bunte Himmelsspektakel am Dienstagmorgen durch verschiedene Faktoren begünstigt worden. Zunächst seien teilweise viele Wolken unterwegs gewesen. Durch die tief stehende Sonne kam es zudem zu einer stärkeren Lichtbrechung. „Und wir hatten es mit einer Inversionslage zu tun, wodurch sich Aerosole in gewisser Höhe gesammelt haben.“

Die winzigen Schwebeteilchen, die bekanntlich zur Verbreitung des Corona-Virus beitragen, spielen nämlich auch bei der Wolkenbildung eine Rolle. Derzeit bewegen sich feuchte Luftmassen aus Kanada nach Westeuropa. Aufgrund der jüngsten Buschbrände in Kanada haben sich viele Partikel aus Ruß und Asche in großer Höhe gesammelt. „Das Tief, das unser Wetter derzeit beeinflusst, hat auf seinem Weg auch Partikel beziehungsweise Aerosole von den Buschbränden eingesammelt und transportiert diese nun bis zu uns.“

5 Reuler. Foto: Danièle Defay/mywort.lu

um weitere Bilder zu sehen. Reuler. Foto: Danièle Defay/mywort.lu Findel. Foto: Raymond Banz/mywort.lu Medernach. Foto: Christiane Kass-Jung/mywort.lu Der Morgenhimmel in Echternach. Foto: Anne-Ly Prott/mywort.lu Hesperingen. Foto: Marc Kreitz

