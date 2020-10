Am kommenden Wochenende wird es unter anderem zu Sperrungen am Pont Buchler und am Boulevard Pierre Werner kommen.

Luxemburg-Stadt: Sperrungen in Kirchberg und am Hauptbahnhof

Am kommenden Wochenende wird es unter anderem zu Sperrungen am Pont Buchler und am Boulevard Pierre Werner kommen.

(SC) - Wie die Stadt Luxemburg am Dienstag mitteilt, wird es im Zuge der Bauarbeiten am Pont Buchler im Garer Stadtteil über das Wochenende zu einer Teilsperrung kommen. Die Pénétrante Sud unterhalb der Brücke wird von Freitag 22 Uhr bis Montag 5 Uhr gesperrt sein. Umleitungen werden eingerichtet. Die Auffahrt an der Route de Thionville in Richtung der Rocade de Bonnevoie wird für den aus Howald kommenden Verkehr jedoch geöffnet bleiben.

Karte: VdL

Aus dem Rondpoint Gluck wird die Pénétrante Sud über die Route de Thionville in Richtung Howald, in Richtung der Rocade de Bonnevoie und in Richtung Place de la Gare geöffnet bleiben. Im öffentlichen Transport wird es Änderungen geben. In dem Zeitraum der Teilsperrung werden die Quais 4 und 6 der Haltestelle „Gare-Rocade“ durch eine provisorische Haltestelle auf der Höhe des Gebäudes „Rotonde 1“ ersetzt.

Am Boulevard Pierre Werner in Kirchberg wird über das Wochenende ebenfalls gearbeitet. Zwischen Samstag 7 Uhr und Sonntag 18 Uhr wird hier die Fahrbahn erneuert. Der Boulevard Pierre Werner wird daher zwischen der Rue Joseph Leyenbach und dem Rond-Point Serra geschlossen sein. Auch die Rue Edward Steichen wird zwischen dem Boulevard Pierre Werner und der Rue Dr.Nicolas Clasen gesperrt sein. Das Robert-Schuman-Krankenhaus bleibt über die Rue Edward Steichen zugänglich.

Durch die Arbeiten müssen auch hier Bushaltestellen verlegt werden. Die Quais 1B und 2 der Haltestelle „Hôpital Kirchberg“ werden durch folgende provisorische Haltestellen ersetzt:

Rue Edward Steichen gegenüber der Hausnummer 13

Linie 1/125 in Richtung P&R Boullion

Linie 7 in Richtung Baden-Powell

Linie 20 in Richtung Chambre des Métiers

Linie 26 in Richtung Steinsel-Kennedy

Rue Edward Steichen vor der Hausnummer 13



Linie 1 in Richtung Luxepo

Linie 7 in Richtung Poutty Stein

Linie 20 in Richtung Rue de Bitbourg

Linie 26 in Richtung Rehazenter

Karte: VdL





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.