Luxemburg-Stadt: Nach Wohnungsbrand kamen Einbrecher

Ein Brand in einer Wohnung in der Rue Laurent Menager ging am Freitagvormittag glimpflich aus. Doch dann nutzen Einbrecher die Gunst der Stunde.

(jt) - Gelegenheit macht Diebe: Unbekannte Einbrecher haben am Freitagvormittag nach einem Brand in der Stadt Luxemburg die Gunst der Stunde genutzt und eine Wohnung geplündert.

Der Brand war gegen 9 Uhr in einer Wohnung in der Rue Laurent Menager ausgebrochen und konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es gab keine Verletzten. Als die Bewohner gegen Mittag nach Hause zurückkehrten, stellten sie allerdings fest, dass die Wohnung durchsucht worden war und Schmuckstücke fehlten.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Luxemburg unter der Telefonnummer 244 40 4100 in Verbindung zu setzen.