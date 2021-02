Luxemburg-Stadt: Mehr als 80 Corona-Fälle in Altenheim

In einem Altersheim in der Hauptstadt hat es bei den Bewohnern und Mitarbeitern einen größeren Corona-Ausbruch gegeben.

In einem Altersheim in der Hauptstadt hat es bei den Bewohnern und Mitarbeitern einen größeren Corona-Ausbruch gegeben.

41 Bewohner und 40 Mitarbeiter des Altersheims „Ste. Elisabeth am Park“ in der Hauptstadt haben sich seit Mitte Januar mit dem Corona-Virus infiziert. Diese Nachricht der Kollegen von RTL Radio bestätigte eine Sprecherin des Altenheims dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage.

110 Personen wohnen in der Einrichtung, die 120 Mitarbeiter zählt. Im vergangenen Jahr und bis Mitte Januar hatte es keine Fälle gegeben. Binnen kurzer Zeit seien die positiven Fälle dann dramatisch angestiegen. Acht Personen sind in der Zwischenzeit verstorben. Neun Personen sind in der Zwischenzeit wieder vom Virus geheilt. "Wie es zu diesem außergeöhnlichen Ausbruch gekommen ist, ist nicht gewusst", teilt die Direktion in einer Pressemitteilung mit.

Die Direktion, die im täglichen Kontakt mit den Familien der Bewohner ist, hat wegen dem Personalausfall auf die Réserve sanitaire zurückgegriffen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Ob es sich um die britische Variante des Virus handelt, ist momentan noch nicht bekannt. Keiner der 110 Einwohner wurde bislang geimpft. Die Sprecherin der Einrichtung bestätigte, dass es einen Termin für das Altersheihm gegeben hatte, die Santé diesen aber bei der Entwicklung der positiven Fälle verlegt hat. „Sobald sich die Situation entspannt hat, werden die nötigen Prozeduren so schnell wie möglich in die Wege geleitet, um die Bewohner und Mitarbeiter zu impfen.“

