Luxemburg-Stadt lehnt Kabinen für Busfahrer kategorisch ab

Thomas BERTHOL In der Hauptstadt wird es keine Abtrennungen für Busfahrer geben. Die Gemeinde bevorzugt stattdessen andere Maßnahmen.

Während auf den Buslinien des RGTR-Netzes derzeit Kabinen zum Schutz der Fahrer in den Bussen installiert werden, ist die Stadt Luxemburg weiterhin klar gegen die Einführung dieser Maßnahme in ihren Fahrzeugen.

Die Gemeinde hatte im Oktober gegenüber Virgule.lu erklärt, dass sie eine solche Installation nicht plane und es vorziehe, „den direkten Kontakt zwischen den Busfahrern und den Fahrgästen zu fördern, um einen optimalen Kundenservice zu gewährleisten, zumal Angriffe auf Busfahrer selten vorkommen“.

Diese Ablehnung steht nun auch schwarz auf weiß in der Ausschreibung für den Busservicebetrieb der Stadt Luxemburg (AVL), die am 1. März endet: „Es ist strengstens untersagt, den Fahrerbereich mit einer Fahrertür mit Trennscheibe (oder einer anderen Installation vom Typ ‚Glas-Tür‘) auszustatten.“

Warum diese kategorische Ablehnung?

„Die Aggressivität auf den AVL-Linien ist nicht dieselbe wie im übrigen Netz. Wir fahren auch in einem städtischen Raum, in dem es mehr Haltestellen als in anderen Teilen des Landes gibt. Und die Fahrer haben auch einen Notknopf“, verteidigt sich Patrick Goldschmidt (DP), der für Mobilität zuständige Schöffe der Hauptstadt.

Goldschmidt versichert, mit Busfahrern gesprochen zu haben, die sich gegen die Einrichtung einer Fahrgastzelle aussprechen. „Glaskabinen können für die Fahrer wegen der Spiegelung des Verkehrs ein Problem darstellen. Die Einrichtung vermittelt potenziell ein schlechtes Image, nämlich das, dass man die Fahrer und nicht die Fahrgäste schützt“, argumentiert er.

Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) betonte, dass die Busse mit Videoüberwachungskameras ausgestattet seien. „Dies hat eine abschreckende Wirkung auf die Kriminalität“, meint Polfer. Sie räumt jedoch ein, dass es in „bestimmten Vierteln Probleme mit Aggressionen, insbesondere verbaler Art“ gibt. „Die Buslinien, die ein Problem darstellen, sind vorwiegend diejenigen, die in der Nähe von Einrichtungen verlaufen, die Menschen in schwierigen Situationen aufnehmen“, sagt die Bürgermeisterin und spielt damit auf die Einrichtung Abrigado an.

Rückgang der körperlichen Angriffe

Im Jahr 2022 wurden in den Bussen der Hauptstadt neun Angriffe gezählt. Ein rückläufiger Trend im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wie die Stadt Luxemburg feststellt: „Das Risiko, einen körperlichen Angriff zu erleiden, ist grundsätzlich sehr gering, es kommt zu einem Angriff auf 600.000 durchgeführte Fahrten.“

Während die Stadt Luxemburg die Einrichtung von Buskabinen ablehnt, verteidigt sich die Gemeinde damit, einen spezifischen Aktionsplan eingeführt zu haben, um das Risiko von Aggressionen gegenüber den Fahrern auf ein Minimum zu reduzieren.

Der „spezifische Aktionsplan“ der Hauptstadt: Enge Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen des AVL-Dienstes und den Polizeieinheiten

Präsenz der Kontrolleure vor Ort mit regelmäßigen Kontrollen der Linien

Schulung der Fahrer in Konfliktmanagement

Sensibilisierung der Fahrer in Bezug auf kritische Situationen (etwa hohes Risiko eines Überfalls, wenn ein Kunde alkoholisiert ist)

Direkter Kontakt über ein Telematiksystem zwischen dem Fahrer und der Leitstelle des AVL-Dienstes

Notknopf in allen Bussen der Stadt Luxemburg und Beschluss des Schöffenkollegiums, alle Busse mit einem Videoüberwachungssystem auszustatten

Einführung eines „Reporting“-Systems zwischen dem Außendienst und der Direktion „In Bezug auf Punkt 1 und 2 wird im Allgemeinen innerhalb weniger Minuten eine Präsenz vor Ort garantiert“, so der Kommunikationsdienst der Stadt Luxemburg.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Virgule.lu. Übersetzung: Glenn Schwaller



