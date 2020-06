Luxemburg-Stadt: Hoffen auf den Kaufrausch

Acht Wochen mussten Händler auf Einnahmen verzichten und Kunden auf den Shoppingtrip warten. Wie das Geschäft seit der Wiedereröffnung läuft.

„Net ouni meng Mask“, „trois clients maximum“, „veuillez vous désinfecter les mains svp.“ – auch in der Stater Geschäftswelt ist längst eine „neue Normalität“ eingekehrt. Vor vielen Ladentüren sind am Boden Pfeile und Linien angebracht. Sie zeigen auf, wo die Kunden Schlange stehen sollen, wenn sich bereits zu viele Menschen im Inneren aufhalten. Menschenschlangen sieht man an diesem Wochentag, es ist kurz vor Mittag, jedoch keine.

Seit sechs Wochen dürfen die Einzelhändler wieder Kunden empfangen ...