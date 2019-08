Auf dem Gelände des hauptstädtischen Parks wurde am Montagnachmittag ein junger Mann von drei Unbekannten ausgeraubt und zusammengeschlagen.

Luxemburg-Stadt: Gewaltätiger Überfall im Park

Auf dem Gelände des hauptstädtischen Parks wurde am Montagnachmittag ein junger Mann von drei Unbekannten ausgeraubt und zusammengeschlagen.

(SC) - Der junge Mann wurde am Montagnachmittag zwischen 16.00 und 16.45 Uhr auf dem Parkgelände in der Nähe der Villa Vauban Opfer eines Raubüberfalls. Drei Unbekannte sprachen den Mann an und wollten ihm Drogen abkaufen, wozu dieser entgegnete, nicht im Besitz von Drogen zu sein. Die Unbekannten, ebenfalls junge Männer um die 19 Jahre alt, taten anschließend so, als gingen sie weg. Wenige Minuten später tauchten sie allerdings wieder vor ihrem Opfer auf und forderten ihn auf, seine Umhängetasche zu leeren.

Als der Mann sich weigerte, schlugen die Männer zu. Sie verpassten ihrem Opfer Schläge ins Gesicht, verletzten ihn am Oberkörper und ließen dabei einige Wertgegenstände mitgehen. Das Opfer setzte sich allerdings so heftig zur Wehr, dass die unbekannten Täter von ihm abließen und ihm sogar einen Teil des Diebesgutes zurückgaben. Mit dem Rest seiner Beute machten sich die Angreifer dann bei der ersten Gelegenheit aus dem Staub. Ein weiterer junger Mann und eine Frau sollen dem Überfall beigewohnt werden, ohne jedoch aktiv daran beteiligt gewesen zu sein. Das Opfer meldete den Vorfall und reichte Klage ein.

Die Polizei beschreibt die drei Täter wie folgt:

Ein Mann von nordafrikanischer Abstammung, rund 1,70 Meter groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer hellblauen Weste.

Ein Mann von afrikanischer Abstammung, um die 1,90 Meter groß, kurzes schwarzes Haar, bekleidet mit einem hellblauen Trikot der Fußballmannschaft Manchester City mit der rückseitigen Aufschrift "Sterling" und einer dunkelblauen Jogginghose mit einer orangefarbenen Streife an den Seiten.

Ein Mann von afrikanischer Abstammung mit kurzen, dunklen Dreadlocks und in dunkler Kleidung.

Zweckdienliche Hinweise sollen an die Dienststelle Luxemburg oder an die Notrufzentrale 113 weitergeleitet werden.



Hinweis: In einem früheren Polizeibericht war die Rede von nur einem Angreifer, dies wurde allerdings später richtiggestellt. Die Polizei meldete außerdem fälschlicherweise in einer ersten Mitteilung, der Überfall hätte sich gegen 20.30 am Montagabend zugetragen.