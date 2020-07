Zwar fällt die Schueberfouer in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus - ein Grund, auf die Jahrmarktstimmung zu verzichten ist dies jedoch nicht. Unter dem Motto "D'Stad lieft" finden bis September kleine Feste in den einzelnen Stadtvierteln statt.

Luxemburg-Stadt: Fouer-Feeling ohne Schobermesse

Nadine SCHARTZ Zwar fällt die Schueberfouer in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus - ein Grund, auf die Jahrmarktstimmung zu verzichten ist dies jedoch nicht. Unter dem Motto "D'Stad lieft" finden bis September kleine Feste in den einzelnen Stadtvierteln statt.

Der Duft von frisch gebackenen Waffeln und gebrannten Mandeln, laute Musik und Begeisterungsschreie von Kindern - fast könnte man meinen, die Schueberfouer finde doch statt. Und doch ist in diesem Jahr alles anders. Statt des beliebten Jahrmarkts - der aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde - bietet die Stadt Luxemburg den Einwohnern und Gästen in diesem Motto unter dem Motto „D'Stad lieft“ kleinere Alternativen an.

Nach der Eröffnung des Riesenrades am vergangenen Samstag haben nun in den einzelnen Stadtvierteln und im Stadtzentrum die „Quartiersfeste“ ihren Betrieb aufgenommen. Das Besondere dabei: Jede Kirmes hat etwas anderes zu bieten. Während die kleinen Besucher etwa auf der Place de la Constitution beim Entenangeln, den bunten Fliegern oder den Miniquads auf ihre Kosten kommen, können die Erwachsenen unter anderem in der Lounge entspannen und dabei die typischen Schueberfouer-Snacks, etwa Grillspezialitäten, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte oder Frozen Yogurt, genießen.

„Ein würdiger Ersatz“

Doch während der Besucherandrang im Stadtzentrum am Samstag riesig ist, geht es bei der Gëlle Fra noch entspannter zu. Auch auf der Kinnekswiss, wo das Riesenrad nun bis Mitte September seine Runden dreht, ist zwar viel Betrieb, doch das Schlangestehen vor dem Rad hält sich in Grenzen. Umso größer ist aber die Begeisterung der Anwesenden: „Wir sind extra hierhergekommen, um eine Runde mit dem Riesenrad zu drehen“, erklärt Jeanne Seyler aus Holzem und zeigt auf die vierjährige Mayla, die begeistert von der Fahrt erzählt. Doch das kleine Wasserbecken, dass sich in der Lounge hat es ihr besonders angetan: „Jetzt will ich noch mit dem Wasser spielen“, erklärt sie stolz.

„Dies ist ein würdiger Ersatz für die Schobermesse“, meint indes Elise van Bosveld Heinsius aus Consdorf. Sie und ihre Familie haben ebenfalls gerade eine Fahrt mit dem Riesenrad hinter sich. Nun soll ein Bummel durch die Hauptstadt folgen. „Wir wollen aber in den kommenden Wochen sicher noch einige Spiele testen“, sagt die zweifache Mutter. Gerade für die Kinder seien die kleinen Feste durchaus angenehmer, da dort weniger Gedränge herrsche.

Ruhiger als auf der Fouer geht es allemal in den Vierteln zu. Und doch stehen inbesondere die Kinder gerne Schlange, um das ein oder andere Fahrgeschäft zu testen. Etwa auf der Place Auguste Laurent in Limpertsberg, wo die Autoscooter großen Erfolg kennen. Auch Isabella Huczko ist deshalb mit ihrem Sohn auf die Kirmes gekommen. „In den vergangenen Jahren haben wir die Fouer öfters besucht, aber gerade zurzeit sind die kleinen Feste die beste Alternative. So kann man die Atmosphäre entspannt genießen“, betont sie.

„Eine tolle Initiative“

Deutlich mehr los ist unterdessen im Park in Merl. Denn dort befinden sich neben dem großen Abenteuerspielplatz, der insbesondere in den Sommermonaten ohnehin viele Besucher anlockt, nun auch eine Trampolinanlage, eine Riesenrutschbahn und eine Achterbahn für Kinder. „Das ist eine tolle Initiative. Meine Kinder sind begeistert“, unterstreicht die dreifache Ursula Weiers. Nach der Absage der Schueberfouer versprechen müssen, dass sie die 2021er-Auflage gleich zweimal besuchen würde, doch nun sei die Freude über das Angebot umso größer. „Wir werden mit Sicherheit noch das ein oder andere Fest besuchen“, so Ursula Weiers.

Kostenloser Spaß für Kinder

Die Stadtviertelfeste befinden sich noch bis 13. September auf der Place Jeanne d'Arc in Bonneweg, im Parc Laval in Dommeldingen, im Park und auf der Place Thorn in Merl, Parc de Roedgen in Cessingen, in der Rue de Strasbourg im Bahnhofsviertel sowie auf der Place Auguste Laurent in Limpertsberg. Geöffnet sind die Feste täglich von 11 bis 22 Uhr. Die Kindermanegen sowie die Kinderkarussells sind dabei gratis zugänglich.

