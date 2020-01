Ersten Informationen nach soll bei dem Brand im Restaurant "La Mirabelle" niemand verletzt worden sein.

Lokales 5

Luxemburg-Stadt: Feuer im Restaurant "La Mirabelle"

Ersten Informationen nach soll bei dem Brand im Restaurant "La Mirabelle" niemand verletzt worden sein.

(SC) - Um 9.50 Uhr wurde der hauptstädtischen Polizei ein Dachstuhlbrand in dem Restaurant "La Mirabelle" an der Place François-Joseph Dargent in Eich gemeldet.

Laut einer Sprecherin der Polizei habe es eine "massive Rauchentwicklung" gegeben. Das Gebäude musste jedoch zunächst nicht evakuiert werden.

Laut CGDIS wurde bei dem Brand im Restaurant "La Mirabelle" eine Person verletzt.



Die Feuerwehren aus Luxemburg-Stadt und Hesperingen waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Durch das Feuer und den Einsatz staute es sich auf der Kreuzung vor der Place Dargent. Die Straße vor dem Restaurant ist mittlerweile allerdings wieder in beide Richtungen geöffnet.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Am Freitagmorgen ereignete sich an der Place Dargent ein Dachstuhlbrand im Restaurant "La Mirabelle". Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Am Freitagmorgen ereignete sich an der Place Dargent ein Dachstuhlbrand im Restaurant "La Mirabelle". Foto: Lex Kleren Am Freitagmorgen ereignete sich an der Place Dargent ein Dachstuhlbrand im Restaurant "La Mirabelle". Foto: Lex Kleren Am Freitagmorgen ereignete sich an der Place Dargent ein Dachstuhlbrand im Restaurant "La Mirabelle". Foto: Lex Kleren Am Freitagmorgen ereignete sich an der Place Dargent ein Dachstuhlbrand im Restaurant "La Mirabelle". Foto: Lex Kleren Am Freitagmorgen ereignete sich an der Place Dargent ein Dachstuhlbrand im Restaurant "La Mirabelle". Foto: Lex Kleren

Thomas Murer, der erste luxemburgische Koch bei der französischen Sendung "Top Chef", hat seine Karriere im Restaurant "La Mirabelle" begonnen, bevor er Ende 2018 sein Restaurant "An der Villa" in Hobscheid eröffnete. Murer kam bei "Top Chef" bis ins Halbfinale.

Dachstuhlbrand in Remich

Einen weiteren Dachstuhlbrand gab es am Donnerstagabend in der Route de Mondorf in Remich.

Das Feuer wurde den Einsatzkräften gegen 22 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte aus Remich, Schengen und Bad Mondorf waren vor Ort.