Tourismus in der Hauptstadt

Luxemburg-Stadt bleibt Touristenmagnet

Nadine SCHARTZ Von Führungen bis zur Éimaischen: Am Osterwochenende kamen zahlreiche Besucher in die Hauptstadt. Das LCTO zieht eine durchweg positive Bilanz.

In puncto Wetter zeigte sich das vergangene Osterwochenende von seiner besten Seite. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein zog es denn auch zahlreiche Einheimische und Touristen in die Hauptstadt. In diesem Sinne zieht das Luxembourg City Tourist Office (LCTO) denn auch eine durchweg positive Bilanz.

So verzeichnete das Touristenbüro auf dem Knuedler zwischen Karfreitag und Ostermontag 2.033 Besucher, was ein Plus von 30 Prozent im Vergleich zu 2022 ausmacht. Mit 694 Personen ist Deutschland dabei an der Spitze, gefolgt von 341 französischen Besuchern, 168 Niederländern, 135 Personen aus Luxemburg sowie 110 Belgiern. Doch auch aus ferneren Ländern informierten sich Gäste im Touristenbüro, etwa aus Nordamerika (93) und aus Asien (96).

Petruss-Kasematten locken mit besonderen Effekten

Während dieser vier Tage wurden elf geführte Touren organisiert, an denen 210 Personen teilnahmen. Als besondere Attraktion wurde eine Ostersafari, eine spielerische Führung für Kinder, organisiert. In der ersten Ferienwoche machten sich 180 junge Entdecker auf die Suche nach Tieren im Großstadtdschungel.

Aufwändige LED-Technik sowie Informationstafeln in Deutsch, Französisch und Englisch wurden in den Kasematten installiert. Foto: Guy Jallay

Nachdem die Petruss-Kasematten ihre Türen am 7. April wieder geöffnet haben, erwarten die Besucher unter anderem verschiedene Lichtspiele und Soundeffekte. Eine Tour, die am Wochenende auf großes Interesse stieß, waren die verfügbaren Plätze doch zu 100 Prozent ausgelastet. Den größten Erfolg verzeichnete allerdings auch in diesem Jahr die traditionelle Éimaischen am Ostermontag, die wiederum tausende Besucher in die Hauptstadt lockte.

