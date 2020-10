Luxemburg-Stadt bis auf Weiteres rollerfrei

Hunderte E-Scooter verteilte die Firma Bird vor einem Jahr in der Hauptstadt - und musste sie sogleich wieder einsammeln. Die Stadt hält bis heute an ihrer Position fest.

Ganz und gar nicht erfreut war die Stadtverwaltung, als am frühen Morgen des 8. Oktober 2019 urplötzlich an allen Ecken und Enden des Kirchberg-Plateaus ausleihbare E-Roller rumstanden. Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) machte kurzen Prozess und verbannte die Neuzugänge sogleich wieder von den Straßen. Ein Jahr später ist das Stadtgebiet immer noch rollerfrei – und das dürfte bis auf Weiteres auch so bleiben.

Was war damals passiert? In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hatte das US-Unternehmen Bird, das mit seinen Rollern schon in zahlreichen Städten rund um den Globus präsent ist, versucht, auch auf dem luxemburgischen Markt Fuß zu fassen, und ein paar Hundert E-Scooter in Kirchberg verteilt ...