Luxemburg-Stadt: 1,5 Millionen Euro für den Handel

Jeff WILTZIUS Die Stadt Luxemburg unterstützt lokale Händler indem sie jeweils 1.000 Euro in Gutscheine investiert. Dies wurde am Mittwoch beim City Breakfast bekannt gegeben. Auch Schwimmbäder und Sporthallen öffnen - zunächst nur für Clubs.

Der Handel mit seinen 1.500 Geschäften, Restaurants und Hotels sei lebenswichtig für das Leben in der Hauptstadt. Die Stadt Luxemburg würde daher alles tun, um diesen zu unterstützten, so die klare Ansage am Mittwoch beim City Breakfast, dem monatlichen Treffen des Schöffenrats mit der Presse.

So könnten die Händler eigene Coupons ausarbeiten oder ein vorgefertigtes Template auf der Internetseite der Gemeinde herunterladen und ausfüllen. Diese sollen dann am 15. Juni in der Victor Hugo Halle abgegeben werden.

"Das sind dann pro Händler 20 mal 50 Euro Gutscheine im Wert von 1.000 Euro. Die von den Händlern bei der Gemeinde eingelösten Gutscheine werden dann später öffentlich über die sozialen Kanäle verlost. So erhalten die Gewinner einen Gutschein von 50 Euro und der Handel eine finanzielle Soforthilfe", erklärte Schöffe Serge Wilmes. Dieses Gewinnspiel wäre denn auch nicht nur für die Bewohner der Gemeinde gedacht. Die Gutscheine müssten allerdings in dem Laden eingereicht werden, der den Gutschein ausgestellt hat, so Wilmes.

Insgesamt sollen so 1,5 Millionen Euro an den Handel in der Hauptstadt verteilt werden. Die betroffenen Händler seien auch bereits via Brief kontaktiert worden.

Große Anfrage bei der Erweiterung für Terrassen

Bis Mittwoch seien insgesamt 82 Anträge für die Erweiterung von Terrassen bei der Gemeindeverwaltung eingegangen. 26 davon von Gastronomiebetrieben an Plätzen, wie zum Beispiel in der Rue Notre Dame, welche vorher über keine eigene Terrasse verfügten.

Aus diesem Grund werde an manchen Stellen die Stellplätze für die Taxis verlegt, hieẞ es weiter. Auch würden alle Anfragen zeitgleich umgesetzt werden.

Sportinfrastrukturen öffnen - Badanstalt bleibt geschlossen

Viele Sportinfrastrukturen an der frischen Luft, wie das Stade Josy Barthel oder andere Fußball- sowie Tennisplätze auf Gemeindegrund, sind bereits wieder geöffnet. Nun folgen weitere Infrastrukturen, allerdings erstmal nur für die ansässigen Clubs.

Die öffentlichen Schwimmbäder in Belair, Gasperich, im Bahnhofsviertel und in Limpertsberg können ebenfalls wieder von den Clubs genutzt werden. Das Bad in Bonneweg bleibt bis zum 15. Juli geschlossen.

Auch in der Badanstalt wird vorerst nicht geschwommen: "Um die Schulorganisation in diesen Tagen bewerkstelligen zu können, nutzen wir die Hilfe der Mitarbeiter aus der Badanstalt. Daher bleibt diese aus Personalmangel erst einmal zu", betonte Bürgermeisterin Lydie Polfer.

Dies gelte ebenfalls für die Duschen sowie die Umkleidekabinen.





