Luxemburg: Schneefall in der Nacht zum Montag möglich

Der staatliche Wetterdienst gab am Sonntagmorgen eine Schneewarnung für ganz Luxemburg heraus.

(jt) - In Luxemburg ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Schneefall zu rechnen. Das teilt der staatliche Wetterdienst Meteolux am Sonntagmorgen mit.

Ein bis zwei Zentimeter Schnee könnten in Orten, die höher als 300 Meter über dem Meeresspiegel liegen, zusammenkommen. Im Norden des Landes könnten es sogar ein bisschen mehr sein. Die Schneewarnung gilt von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 12 Uhr.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad ab. Nach dem winterlichen Wochenstart am Montag sind vorerst keine weiteren Schneefällen in Sicht. Die gesamte Woche bleibt es laut Prognose kalt und trocken bei Tagestemperaturen zwischen 0 und plus 3 Grad. Am häufigsten kommt die Sonne am Dienstag zum Vorschein.

