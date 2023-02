Ein dritter CGDIS-Mitarbeiter sei auf dem Weg in die Türkei, teilt das Innenministerium auf Twitter mit.

Erdbeben Türkei / Syrien

Luxemburg schickt weiteren Helfer ins Katastrophengebiet

(LW) - Luxemburg beteiligt sich weiter an der internationalen Hilfe im betroffenen Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien. Wie das Innenministerium auf Twitter am Samstag mitteilt, befindet sich ein Mitarbeiter des CGDIS auf dem Weg in die Türkei. Dies sei bereits der dritte Feuerwehrmann, der von Luxemburg aus im Katastrophengebiet im Einsatz sein wird.

Als Mitglied des Humanitarian Intervention Team (HIT) werde er dort bei der logistischen Koordination mitwirken, erklärte CGDIS-Generaldirektor Paul Schroeder ebenfalls auf Twitter.



Bislang sind im syrisch-türkischen Grenzgebiet mehr als 25. 400 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Türkei starben mindestens 21.848, in Syrien mehr als 3.553. Mehr als 85.000 Menschen wurden zudem in den beiden Ländern verletzt. Tausende weitere Todesopfer werden unter den eingestürzten Gebäuden befürchtet.

