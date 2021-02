Die medizinischen Teams werden in bestimmten Krankenhäusern erwartet. Ihre Mission in dem südeuropäischen Land wird 15 Tage dauern.

Luxemburg schickt Ärzte und Krankenpfleger nach Portugal

(AFP) - Portugal wird nächste Woche zwei Ärzteteams aus Luxemburg und Frankreich empfangen. Die medizinischen Kräfte werden in zwei Krankenhäusern helfen, die aufgrund des Zustroms von Covid-Patienten an der Auslastungsgrenze stehen.

EU-Staaten helfen Portugal in der Krise Das portugiesische Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. Hilfe aus dem Ausland tut Not. Auch Luxemburg fühlt sich angesprochen.

Das luxemburgische Team besteht aus zwei Ärzten und zwei Krankenpflegern und wird im Krankenhaus von Evora im Südosten des Landes eingesetzt. Ein Arzt und drei Krankenpfleger aus Frankreich werden im Krankenhaus in Almada, südlich von Lissabon, aushelfen. Die beiden Teams sollen am 15. Februar in Portugal eintreffen und für rund zwei Wochen vor Ort aushelfen.

Beim luxemburgischen Team handelt es sich um portugiesischsprachiges medizinisches Personal.

Die aktuelle Situation in Portugal



778.369 nachgewiesene Infektionen

14.885 Todesfälle seit Beginn der Krise

Über die vergangenen sieben Tage täglich rund 4849 Neuinfektionen

Die Solidarität kommt dem Land am westlichen Zipfel des europäischen Kontinents gut gelegen: Gemessen an seiner Einwohnerzahl von rund 10 Millionen Menschen wurde Portugal im Januar das weltweit am schwersten getroffene Gebiet. Der rasante Anstieg der Neuinfektionen hat zu der Auslastung zahlreicher Krankenhäuser geführt, vor allem in der Region um die Hauptstadt Lissabon.

Portugal hat bereits Hilfe aus Deutschland angenommen, das ein Militär-Team von 26 Ärzten und Krankenpflegern zu einer Acht-Betten-Intensivstation in einem privaten Krankenhaus in Lissabon geschickt hat. Portugal hat auch Angebote aus Österreich und der spanischen Region Galizien erhalten, die vorschlugen, Patienten aus Portugal zur stationären Behandlung im eigenen Land aufzunehmen. Die Verlegung von Patienten ins Ausland bleibt aber eine Notlösung.