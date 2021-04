Seit einigen Tagen wurden an verschiedenen Stellen im Land Botschaften am Himmel gesichtet. Die Hintergründe sind unbekannt.

Luxemburg rätselt über geheimnisvolle Schriftzüge am Himmel

Seit einigen Tagen wurden an verschiedenen Stellen im Land Botschaften am Himmel gesichtet. Die Hintergründe sind unbekannt.

„Moien Letzebuerg“ über Bouneweg, „Bleiwt all gesond“ über Strassen oder einfach „Letzebuerg“: In den letzten Tagen meldeten immer mehr Einwohner Luxemburgs, dass sie Schriftzüge am Himmel gesichtet haben. Die Hintergründe für die geheimnisvollen Botschaften sind bisher nicht bekannt.

Gegenüber L`Essentiel äußerte ein Augenzeuge, dass er fünf Flugzeuge gesehen habe, die die Linien am Himmel hinterlassen hätten. Bereits in der letzten Woche waren ähnliche Schriftzüge in Lothringen beobachtet worden.

